Trendyol Süper Lig'de 2. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de 2. Hafta Analizi

Süper Lig'in 2. haftası geride kalırken, takımlar zorlu mücadelelerden geçti. 2. hafta maçları Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa'nın 1-1 berabere kaldığı karşılaşma ile tamamlandı. Bunun yanında, Eyüpspor, Sipay Bodrum FK’yı 4-1 yenerek dikkat çekti.

Beşiktaş Liderliğini Sürdürüyor

Beşiktaş, muhteşem bir performans sergileyerek 2. haftayı da galip kapatmayı başardı ve puanını 6’ya çıkararak averajla ligdeki liderliğini sürdürdü. Ayrıca, son şampiyon Galatasaray da 6 puanla onların peşinde, ikinci sırada bulunuyor.

Haftanın Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig 2. hafta sonuçları aşağıdaki gibidir:

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: 1-2

Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor: 1-2

Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 1-2

RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: 4-2

Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2

Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

ikas Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: 4-1

Not: Trabzonspor, bu hafta maç oynamadı.

Puan Durumu

2. hafta sonrası güncellenen puan durumu ise şöyle:

1. Beşiktaş: 6 Puan 2. Galatasaray: 6 Puan 3. ikas Eyüpspor: 5 Puan 4. RAMS Başakşehir: 5 Puan 5. Çaykur Rizespor: 4 Puan 6. Fenerbahçe: 4 Puan 7. Net Global Sivasspor: 4 Puan 8. TÜMOSAN Konyaspor: 1 Puan 9. Gaziantep FK: 1 Puan 10. Samsunspor: 1 Puan 11. Göztepe: 2 Puan 12. Trabzonspor: 0 Puan 13. Kasımpaşa: 1 Puan 14. Atakaş Hatayspor: 1 Puan 15. Corendon Alanyaspor: 1 Puan 16. Antalyaspor: 1 Puan 17. Bellona Kayserispor: 0 Puan 18. Adana Demirspor: 0 Puan

3. Hafta Maç Programı

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

23 Ağustos Cuma: Corendon Alanyaspor - Göztepe (GAİN Park, 21.00)

24 Ağustos Cumartesi: Net Global Sivasspor - ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül, 19.15)

Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı, 21.45)

25 Ağustos Pazar: Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan, 19.15)

Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya, 21.45)

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi, 21.45)

Not: Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in 3. haftadaki maçları ertelenmiştir. Beşiktaş ise 3. haftayı bay geçecektir.