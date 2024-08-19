Trendyol Süper Lig'de 2. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de 2. Hafta Analizi
Süper Lig'in 2. haftası geride kalırken, takımlar zorlu mücadelelerden geçti. 2. hafta maçları Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa'nın 1-1 berabere kaldığı karşılaşma ile tamamlandı. Bunun yanında, Eyüpspor, Sipay Bodrum FK’yı 4-1 yenerek dikkat çekti.
Beşiktaş Liderliğini Sürdürüyor
Beşiktaş, muhteşem bir performans sergileyerek 2. haftayı da galip kapatmayı başardı ve puanını 6’ya çıkararak averajla ligdeki liderliğini sürdürdü. Ayrıca, son şampiyon Galatasaray da 6 puanla onların peşinde, ikinci sırada bulunuyor.
Haftanın Maç Sonuçları
Trendyol Süper Lig 2. hafta sonuçları aşağıdaki gibidir:
- TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: 1-2
- Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor: 1-2
- Göztepe - Fenerbahçe: 2-2
- Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 1-2
- RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: 4-2
- Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2
- Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1
- Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1
- ikas Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: 4-1
Not: Trabzonspor, bu hafta maç oynamadı.
Puan Durumu
2. hafta sonrası güncellenen puan durumu ise şöyle:
1. Beşiktaş: 6 Puan 2. Galatasaray: 6 Puan 3. ikas Eyüpspor: 5 Puan 4. RAMS Başakşehir: 5 Puan 5. Çaykur Rizespor: 4 Puan 6. Fenerbahçe: 4 Puan 7. Net Global Sivasspor: 4 Puan 8. TÜMOSAN Konyaspor: 1 Puan 9. Gaziantep FK: 1 Puan 10. Samsunspor: 1 Puan 11. Göztepe: 2 Puan 12. Trabzonspor: 0 Puan 13. Kasımpaşa: 1 Puan 14. Atakaş Hatayspor: 1 Puan 15. Corendon Alanyaspor: 1 Puan 16. Antalyaspor: 1 Puan 17. Bellona Kayserispor: 0 Puan 18. Adana Demirspor: 0 Puan
3. Hafta Maç Programı
Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarının programı ise şu şekilde:
- 23 Ağustos Cuma: Corendon Alanyaspor - Göztepe (GAİN Park, 21.00)
- 24 Ağustos Cumartesi: Net Global Sivasspor - ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül, 19.15)
- Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı, 21.45)
- 25 Ağustos Pazar: Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan, 19.15)
- Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya, 21.45)
- Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi, 21.45)
Not: Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in 3. haftadaki maçları ertelenmiştir. Beşiktaş ise 3. haftayı bay geçecektir.