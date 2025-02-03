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Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Geride Kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın ardından Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Puan durumu ve gelecek haftanın programı haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:17
Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Geride Kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede

Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etmesiyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte liderliğini pekiştirirken, Fenerbahçe de zorlu müsabakayı kazanarak takipte kaldı.

Haftanın Maç Sonuçları

22. haftada oynanan diğer karşılaşmalar ve sonuçları ise şu şekilde:

  • İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor: 1-0
  • TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK: 3-1
  • Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor: 2-3
  • Bellona Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
  • RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor: 4-0
  • Adana Demirspor - Kasımpaşa: 3-5
  • Göztepe - Corendon Alanyaspor: 0-1
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3-2
  • Gaziantep FK - Galatasaray: 0-1

Puan Durumu

22. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle oluştu:

TakımOGBMAVP
1. Galatasaray211830542357
2. Fenerbahçe211632552351
3. Reeder Samsunspor211254343141
4. İkas Eyüpspor211164341939
5. Göztepe211047273436
6. RAMS Başakşehir FK21957392734
7. Beşiktaş20848422828
8. Kasımpaşa2161053740-3
9. Corendon Alanyaspor217772528-3
10. Çaykur Rizespor2183102434-10
11. Trabzonspor206863242-10
12. Gaziantep FK217592629-3
13. Onvo Antalyaspor2174102541-16
14. TÜMOSAN Konyaspor216692733-6
15. Net Global Sivasspor2165102635-9
16. Bellona Kayserispor203981939-20
17. Sipay Bodrum FK2144131538-23
18. Atakaş Hatayspor2117132440-16

Gelecek Hafta Maç Programı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan maçların programı ise şu şekildedir:

  • 7 Şubat Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 8 Şubat Cumartesi: 16.00 Bellona Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
  • 8 Şubat Cumartesi: 19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
  • 9 Şubat Pazar: 13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 9 Şubat Pazar: 16.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (GAİN Park)
  • 9 Şubat Pazar: 19.00 Galatasaray - Adana Demirspor (RAMS Park)
  • 9 Şubat Pazar: 19.00 Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 10 Şubat Pazartesi: 20.00 Trabzonspor - İkas Eyüpspor (Papara Park)
  • 10 Şubat Pazartesi: 20.00 Sipay Bodrum FK - Göztepe (Grey Beton Bodrum)

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