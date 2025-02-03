Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Geride Kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede

Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etmesiyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte liderliğini pekiştirirken, Fenerbahçe de zorlu müsabakayı kazanarak takipte kaldı.
Haftanın Maç Sonuçları
22. haftada oynanan diğer karşılaşmalar ve sonuçları ise şu şekilde:
- İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor: 1-0
- TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK: 3-1
- Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor: 2-3
- Bellona Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
- RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor: 4-0
- Adana Demirspor - Kasımpaşa: 3-5
- Göztepe - Corendon Alanyaspor: 0-1
- Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3-2
- Gaziantep FK - Galatasaray: 0-1
Puan Durumu
22. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|V
|P
|1. Galatasaray
|21
|18
|3
|0
|54
|23
|57
|2. Fenerbahçe
|21
|16
|3
|2
|55
|23
|51
|3. Reeder Samsunspor
|21
|12
|5
|4
|34
|31
|41
|4. İkas Eyüpspor
|21
|11
|6
|4
|34
|19
|39
|5. Göztepe
|21
|10
|4
|7
|27
|34
|36
|6. RAMS Başakşehir FK
|21
|9
|5
|7
|39
|27
|34
|7. Beşiktaş
|20
|8
|4
|8
|42
|28
|28
|8. Kasımpaşa
|21
|6
|10
|5
|37
|40
|-3
|9. Corendon Alanyaspor
|21
|7
|7
|7
|25
|28
|-3
|10. Çaykur Rizespor
|21
|8
|3
|10
|24
|34
|-10
|11. Trabzonspor
|20
|6
|8
|6
|32
|42
|-10
|12. Gaziantep FK
|21
|7
|5
|9
|26
|29
|-3
|13. Onvo Antalyaspor
|21
|7
|4
|10
|25
|41
|-16
|14. TÜMOSAN Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|33
|-6
|15. Net Global Sivasspor
|21
|6
|5
|10
|26
|35
|-9
|16. Bellona Kayserispor
|20
|3
|9
|8
|19
|39
|-20
|17. Sipay Bodrum FK
|21
|4
|4
|13
|15
|38
|-23
|18. Atakaş Hatayspor
|21
|1
|7
|13
|24
|40
|-16
Gelecek Hafta Maç Programı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan maçların programı ise şu şekildedir:
- 7 Şubat Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 8 Şubat Cumartesi: 16.00 Bellona Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
- 8 Şubat Cumartesi: 19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
- 9 Şubat Pazar: 13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 9 Şubat Pazar: 16.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (GAİN Park)
- 9 Şubat Pazar: 19.00 Galatasaray - Adana Demirspor (RAMS Park)
- 9 Şubat Pazar: 19.00 Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
- 10 Şubat Pazartesi: 20.00 Trabzonspor - İkas Eyüpspor (Papara Park)
- 10 Şubat Pazartesi: 20.00 Sipay Bodrum FK - Göztepe (Grey Beton Bodrum)