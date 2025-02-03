Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Geride Kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede

Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etmesiyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte liderliğini pekiştirirken, Fenerbahçe de zorlu müsabakayı kazanarak takipte kaldı.

Haftanın Maç Sonuçları

22. haftada oynanan diğer karşılaşmalar ve sonuçları ise şu şekilde:

İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor: 1-0

- Net Global Sivasspor: 1-0 TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK: 3-1

- Sipay Bodrum FK: 3-1 Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor: 2-3

- Onvo Antalyaspor: 2-3 Bellona Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

- Trabzonspor: 0-0 RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor: 4-0

- Reeder Samsunspor: 4-0 Adana Demirspor - Kasımpaşa: 3-5

- Kasımpaşa: 3-5 Göztepe - Corendon Alanyaspor: 0-1

- Corendon Alanyaspor: 0-1 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3-2

- Çaykur Rizespor: 3-2 Gaziantep FK - Galatasaray: 0-1

Puan Durumu

22. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle oluştu:

Takım O G B M A V P 1. Galatasaray 21 18 3 0 54 23 57 2. Fenerbahçe 21 16 3 2 55 23 51 3. Reeder Samsunspor 21 12 5 4 34 31 41 4. İkas Eyüpspor 21 11 6 4 34 19 39 5. Göztepe 21 10 4 7 27 34 36 6. RAMS Başakşehir FK 21 9 5 7 39 27 34 7. Beşiktaş 20 8 4 8 42 28 28 8. Kasımpaşa 21 6 10 5 37 40 -3 9. Corendon Alanyaspor 21 7 7 7 25 28 -3 10. Çaykur Rizespor 21 8 3 10 24 34 -10 11. Trabzonspor 20 6 8 6 32 42 -10 12. Gaziantep FK 21 7 5 9 26 29 -3 13. Onvo Antalyaspor 21 7 4 10 25 41 -16 14. TÜMOSAN Konyaspor 21 6 6 9 27 33 -6 15. Net Global Sivasspor 21 6 5 10 26 35 -9 16. Bellona Kayserispor 20 3 9 8 19 39 -20 17. Sipay Bodrum FK 21 4 4 13 15 38 -23 18. Atakaş Hatayspor 21 1 7 13 24 40 -16

Gelecek Hafta Maç Programı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan maçların programı ise şu şekildedir: