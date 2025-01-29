Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 22. Haftasında Hakemler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası için maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. İşte hafta boyunca sahalarda görev alacak hakemler:
31 Ocak Cuma
- 20.00 Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
- 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 Şubat Cumartesi
- 13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
- 16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
- 19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay
2 Şubat Pazar
- 13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
- 16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
- 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 Şubat Pazartesi
- 20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam
Bu hafta Spor Toto Süper Lig'de heyecan dolu maçlar bizi bekliyor. Futbolseverler, belirlenen hakemlerin yönetiminde oynanacak karşılaşmalara kilitlenecek.