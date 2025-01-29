DOLAR
35,77 -0,17%
EURO
37,33 -0,11%
ALTIN
3.160,76 0,45%
BITCOIN
3.713.320,84 -2,36%

Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 22. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:19
Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 22. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası için maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. İşte hafta boyunca sahalarda görev alacak hakemler:

31 Ocak Cuma

  • 20.00 Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi

  • 13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
  • 16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
  • 19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar

  • 13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
  • 16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi

  • 20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam

Bu hafta Spor Toto Süper Lig'de heyecan dolu maçlar bizi bekliyor. Futbolseverler, belirlenen hakemlerin yönetiminde oynanacak karşılaşmalara kilitlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 Yenildi
2
Türk Telekom, Umana Reyer'i Dramatik Bir Maçla Yendi: 84-81
3
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi
5
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
6
Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı
7
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'a Yenildi: 86-66

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı