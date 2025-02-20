Trendyol Süper Lig'de 25. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası yarın 2 maçla açılıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 24 Şubat'ta oynanacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:23
Trendyol Süper Lig'de 25. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Ligin 25. haftası, iki mücadele ile kapılarını açıyor. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise futbol severler için büyük bir merakla bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın maç programı şu şekilde:

  • Yarın:
  • 20.00 Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
  • 20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

  • 13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

  • 13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
  • 16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)
  • 19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Şampiyonluk yarışı ve derbi heyecanı için futbol tutkunları stadyumda yerlerini almayı bekliyor.

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