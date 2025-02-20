Trendyol Süper Lig'de 25. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Ligin 25. haftası, iki mücadele ile kapılarını açıyor. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise futbol severler için büyük bir merakla bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Şampiyonluk yarışı ve derbi heyecanı için futbol tutkunları stadyumda yerlerini almayı bekliyor.