Trendyol Süper Lig'de 25. Haftada Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca sahne alacak hakemlerin listesi şu şekilde:
Yarın Oynanacak Maçlar
- 20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
- 20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi
- 13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
- 16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
- 19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar
- 13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
- 16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
- 19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi
- 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic
Özellikle beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetiminde gerçekleşecek. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin heyecanını merakla bekliyor.