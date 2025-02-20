Trendyol Süper Lig'de 25. Haftada Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca sahne alacak hakemlerin listesi şu şekilde:

Yarın Oynanacak Maçlar

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

Özellikle beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetiminde gerçekleşecek. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin heyecanını merakla bekliyor.