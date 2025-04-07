Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sonuçlandı

Türkiye'nin heyecan dolu futbol ligi Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları geride kaldı. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri, Galatasaray'ın BAY geçtiği gün Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1'lik net bir skorla mağlup etmesi oldu. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmesini sağladı.

Oynanan Müsabakalarda Sonuçlar

30. haftada gerçekleşen karşılaşmalarda toplamda 19 gol atıldı. Ev sahibi takımlar 3 maç kazanırken, konuk ekipler de 3 maçı galip tamamladı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Alınan sonuçlar şunlardır:

Adana Demirspor - Bellona Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK: 0-1

Atakaş Hatayspor - ikas Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 4-1

Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1

Göztepe - Gaziantep FK: 1-1

Puan Durumu

30. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

Takım O G B M A V Pts 1. Galatasaray 28 25 16 9 40 71 72 2. Fenerbahçe 28 25 27 6 26 45 68 3. Reeder Samsunspor 29 15 8 4 54 45 51 4. Beşiktaş 28 13 9 6 28 48 45 5. ikas Eyüpspor 29 13 8 8 32 47 40

31. Haftanın Programı

31. hafta maçlarının programı ise şöyle: