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Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig 30. hafta maçlarında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek zirveyle farkı 3'e indirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:47
Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sonuçlandı

Türkiye'nin heyecan dolu futbol ligi Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları geride kaldı. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri, Galatasaray'ın BAY geçtiği gün Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1'lik net bir skorla mağlup etmesi oldu. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmesini sağladı.

Oynanan Müsabakalarda Sonuçlar

30. haftada gerçekleşen karşılaşmalarda toplamda 19 gol atıldı. Ev sahibi takımlar 3 maç kazanırken, konuk ekipler de 3 maçı galip tamamladı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Alınan sonuçlar şunlardır:

  • Adana Demirspor - Bellona Kayserispor: 0-2
  • Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor: 1-1
  • RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
  • Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor: 2-1
  • Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK: 0-1
  • Atakaş Hatayspor - ikas Eyüpspor: 0-1
  • Fenerbahçe - Trabzonspor: 4-1
  • Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1
  • Göztepe - Gaziantep FK: 1-1

Puan Durumu

30. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

TakımOGBMAVPts
1. Galatasaray2825169407172
2. Fenerbahçe2825276264568
3. Reeder Samsunspor291584544551
4. Beşiktaş281396284845
5. ikas Eyüpspor291388324740

31. Haftanın Programı

31. hafta maçlarının programı ise şöyle:

  • 11 Nisan Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 12 Nisan Cumartesi: 16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
  • 19.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Tüpraş)
  • 13 Nisan Pazar: 16.00 Bellona Kayserispor - Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
  • 16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
  • 19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Papara Park)
  • 19.00 Net Global Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
  • 14 Nisan Pazartesi: 20.00 ikas Eyüpspor - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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