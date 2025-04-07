Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sonuçlandı
Türkiye'nin heyecan dolu futbol ligi Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları geride kaldı. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri, Galatasaray'ın BAY geçtiği gün Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1'lik net bir skorla mağlup etmesi oldu. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmesini sağladı.
Oynanan Müsabakalarda Sonuçlar
30. haftada gerçekleşen karşılaşmalarda toplamda 19 gol atıldı. Ev sahibi takımlar 3 maç kazanırken, konuk ekipler de 3 maçı galip tamamladı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Alınan sonuçlar şunlardır:
- Adana Demirspor - Bellona Kayserispor: 0-2
- Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor: 1-1
- RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
- Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor: 2-1
- Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK: 0-1
- Atakaş Hatayspor - ikas Eyüpspor: 0-1
- Fenerbahçe - Trabzonspor: 4-1
- Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1
- Göztepe - Gaziantep FK: 1-1
Puan Durumu
30. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|V
|Pts
|1. Galatasaray
|28
|25
|16
|9
|40
|71
|72
|2. Fenerbahçe
|28
|25
|27
|6
|26
|45
|68
|3. Reeder Samsunspor
|29
|15
|8
|4
|54
|45
|51
|4. Beşiktaş
|28
|13
|9
|6
|28
|48
|45
|5. ikas Eyüpspor
|29
|13
|8
|8
|32
|47
|40
31. Haftanın Programı
31. hafta maçlarının programı ise şöyle:
- 11 Nisan Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 12 Nisan Cumartesi: 16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
- 19.00 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
- 19.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Tüpraş)
- 13 Nisan Pazar: 16.00 Bellona Kayserispor - Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
- 16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
- 19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Papara Park)
- 19.00 Net Global Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
- 14 Nisan Pazartesi: 20.00 ikas Eyüpspor - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)