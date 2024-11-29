Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1'le Geçti

Antalyaspor'un 2-1'lik Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maç, ev sahibi ekip Antalyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

66. dakikada Antalyaspor, Kaluzinski'nin köşe vuruşunu Veysel Sarı’nın kafa vuruşuyla ağlara göndererek öne geçti: 2-1. Bu golden sadece üç dakika sonra, 69. dakikada Sivasspor'un Van de Streek’in sert şutu Ali Şaşal Vural tarafından zorlukla kontrol edildi.

87. dakikada yine Sivasspor’lu Van de Streek’in pasıyla ceza sahasına giren Gaich, rakibine çalımlar attıktan sonra yerden vuruş yaptı, ancak top yine kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.

Maç sonunda Antalyaspor, önemli bir 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyaspor'dan Thalisson (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyaspor'dan Thalisson (sağda), rakibiyle mücadele etti.