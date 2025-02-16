Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor İlk Yarıda Berabere

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor'un mücadelesi ilk yarıda golsüz sona erdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:33
Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor İlk Yarıda Berabere

Trendyol Süper Lig 24. Haftasında Gol Yağmuru Yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşen Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Maçın 8. dakikasında, sağ taraftan Balkovec’in kullandığı kornerde, Hwang etkili bir baş vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

14. dakikada Alanyaspor, Augusto’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang ile bir fırsat yakaladı. Ancak, kaleci Bekaj ani refleksiyle topu uzaklaştırmayı başardı.

21. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta, Fernandes’in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çelmeyi başardı.

22. dakikada, Fernandes'in sol kanattan ortaladığı topta Calvo kafa vuruşuyla şans aradı, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Sonrasında, 32. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği bir atakta Augusto'nun ortasında Hwang tekrar fırsat buldu ama vuruşu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı ve her iki takım da ikinci yarıda skoru değiştirmek için mücadeleye devam edecek.

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