Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 Geride Bıraktı

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'ya Karşı Farkı Açtı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK maçı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle ilk yarıda sona erdi.

Maçın 18. dakikasında Bodrum FK'nın gerçekleştirdiği atakta, Mohammed’in pasıyla topla buluşan Fredy, ceza sahası sağ çaprazından kaleci Mert Günok ile karşı karşıya gelerek şutunu çekti ancak Mert, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarının 32. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Muçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında bulunan Rafa Silva, topu kale önüne çevirdi ve Ndour kafayla boş pozisyonda ağları havalandırdı: 1-0.

40. dakikada Beşiktaş ikinci golü de buldu. Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut, son çizgiden altıpas içine gönderdiği topu Immobile kayarak vuruş yaparak filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarının sonunda, 45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkten seken top kaleye yöneldi. Ancak Mert Günok, uçarak meşin yuvarlağı çıkararak büyük bir خطر engelledi. Mert, pozisyonun devamında gelen topu da yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı.

Sonuç olarak, Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.