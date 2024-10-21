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Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi Geçti

Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:07
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi Geçti

Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi Yendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. 1-0 sona eren müsabaka, Rizespor'un üç puanla ayrılmasını sağladı.

Maçın Özeti

54. dakikada, hızlı bir atak geliştiren Çaykur Rizespor'da, Zeqiri’nin vuruşu kale direğinin yanından dışarı gitti. Oyunun ilerleyen dakikalarında, 75. dakikada Sipay Bodrum FK'dan Üzeyir Ergün, ceza sahası önünden yaptığı sert vuruşla topu auta gönderdi.

Maçın Golü

83. dakikada, Ghezzal’ın ceza sahasına yaptığı etkili ortada Sowe, kafasıyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Sonuç olarak, Çaykur Rizespor, bu mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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