Trendyol Süper Lig'de Dramatiik Sonuç: Antalyaspor 2-1 Rizespor'u Yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Samudio'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in volesi, üstten auta çıktı.

Maçın 59. dakikasında konuk takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta, ceza sahasına giren Hojer'in kale önüne yerden pasında uygun pozisyondaki Sowe, bekletmeden vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Antalyaspor, 62. dakikada gole yaklaşsa da, Kaluzinski'nin pasıyla topla buluşan Van de Streek'in sert şutu kaleci Tarık Çetin tarafından kornere çeldi.

80. dakikada, Berkay Özcan'ın sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Sowe'un vuruşu, kaleci Kenan Piric tarafından zor kurtarıldı ve yine kornere gitti.

Maçın son dakikalarında, 90. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrası arka direğe açılan topa Muhammet Taha Şahin müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine, maçın hakemi Cihan Aydın, Muhammet Taha Şahin'in topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gaich, topu kalecinin solundan ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında ise Antalyaspor öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortayla, kale önünde topla buluşan Larsson'un şutu, savunma oyuncularından sekerek Gaich'in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.