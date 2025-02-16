Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Kayserispor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan mücadelede ikas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Maçın 52. dakikasında Ampem tarafından ceza yayı içinden çekilen şut, kaleci Bilal'in solundan az farkla auta çıktı. 55. dakikada Emre Mor'un ceza yayı içinden çektiği şut, yine yandan auta gitti.

56. dakikada Eyüpspor, Kayserispor savunmasında Karimi'nin hatalı pasında avantaj sağladı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, yaptığı plase vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

59. dakikada Kayserispor, rakip ceza sahasında baskı kurarak etkili oldu. Sağ çaprazdaki Cardoso şutunu attı ancak Umut Meraş, çizgi üzerinde müdahale ederek golü önledi.

62. dakikada, Yalçın Kayan'ın sağdan kullandığı kornerde, ön direğe hareketlenen Umut Meraş kafayla vurduğu topu kaleci Bilal Bayazıt güçlükle kornere tokatladı. 66. dakikada Karimi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan attığı şut, kaleci Berke Özer tarafından kornere çelindi.

85. dakikada Mane'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plasesinde kaleci Berke, başarılı bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

Maçın son dakikalarında, 90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan kullandığı kornerde, altıpas gerisinde yükselen Attamah, kafayla topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı.

Sonuç olarak, mücadele beraberlikle noktalandı.