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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Lider

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 00:44
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Lider

Trendyol Süper Lig Görünümü

Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın heyecan verici müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'la geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Maçların Detayları

Bugün oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Atakaş Hatayspor karşısında 3-2’lik galibiyet elde etti.

Erteleme Maçları

UEFA Avrupa Kupaları nedeniyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi.

Alınan Sonuçlar

3. haftada gerçekleşen diğer maçların sonuçları şu şekilde:

  • Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
  • Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
  • Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
  • Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

Puan Durumu

3. hafta sonrası oluşan puan durumu:

Takım O G B M A Y AV P
1. Fenerbahçe 3 2 1 0 8 2 6 7
2. İkas Eyüpspor 3 2 1 0 6 2 4 7
3. Beşiktaş 2 2 0 0 6 2 4 6
4. Galatasaray 2 2 0 0 4 2 2 6

4. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yapılacak maçlar:

  • 30 Ağustos Cuma: 21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
  • 31 Ağustos Cumartesi: 19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
  • 21.45 Adana Demirspor-Galatasaray
  • 1 Eylül Pazar: 19.15 İkas Eyüpspor-Trabzonspor

Not: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek.

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