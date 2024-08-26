Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Lider

Trendyol Süper Lig Görünümü
Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın heyecan verici müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'la geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
Maçların Detayları
Bugün oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Atakaş Hatayspor karşısında 3-2’lik galibiyet elde etti.
Erteleme Maçları
UEFA Avrupa Kupaları nedeniyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi.
Alınan Sonuçlar
3. haftada gerçekleşen diğer maçların sonuçları şu şekilde:
- Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
- Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
- Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
Puan Durumu
3. hafta sonrası oluşan puan durumu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2. İkas Eyüpspor
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3. Beşiktaş
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|4. Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
4. Hafta Programı
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yapılacak maçlar:
- 30 Ağustos Cuma: 21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
- 31 Ağustos Cumartesi: 19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
- 21.45 Adana Demirspor-Galatasaray
- 1 Eylül Pazar: 19.15 İkas Eyüpspor-Trabzonspor
Not: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek.