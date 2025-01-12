Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:07
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Önemli Anlar

Maçın 38. dakikasında, Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta, Abdülkerim Bardakcı penaltı noktası yakınından kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Muhammed Şengezer, yere çarpan topu köşeden kornere çeldi.

42. dakikada, sarı-kırmızılı ekip, Osimhen ile gerçekleştirdiği verkaç sonrasında, Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasında yerden yaptığı sert vuruşla 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın maçı kontrol etmesini sağladı.

45+1. dakikada ise, Davidson'un ceza sahasının solunda içeri çevirmek istediği top, Davinson Sanchez’e çarptı. Sonrasında Ömer Faruk Beyaz'ın yaptığı vuruşu Abdülkerim Bardakcı altıpas içinde müdahale ederek kurtardı. Bu anlar, maçın heyecanını arttırdı.

Sonuç olarak, Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

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