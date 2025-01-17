Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Hatayspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Müsabakası

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

Maçın 53. dakikasında Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yere düştü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında, hakem Cihan Aydın pozisyonu tekrar inceleyerek penaltı kararı verdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

57. dakikada Galatasaray, Mertens'in sağdan ortasında Osimhen ile gole çok yaklaştı ancak vuruşu üstten dışarıya gitti.

63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunu kaleci Bekaj kurtardı.

65. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün'ün soldan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda Bekaj, topu güçlükle uzaklaştırmayı başardı.

Kısa sürede etkili ataklar geliştiren Galatasaray, maçı kazanmaktan uzak kalarak karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor'dan Vincent Aboubakar (solda), rakibi Kaan Ayhan (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor'dan Vincent Aboubakar (solda), rakibi Kaan Ayhan (sağda) ile mücadele etti.