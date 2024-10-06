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Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 berabere sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:11
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında Nefes Kesen Karşılaşma

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 sonuçlandı. Maç, takımların gösterdiği üstün mücadele ve kritik anlar ile dikkat çekti.

Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 73. dakikasında Lungoyi'nin ceza sahası dışından gönderdiği sert şut, Beşiktaş kalecisi Mert Günok tarafından başarıyla kurtarıldı.

81. dakikada Rafa Silva'nın mükemmel pasında, Mustafa Hekimoğlu ceza sahasında bekletmeden bir vuruş gerçekleştirdi fakat top üstten auta gitti.

Son Dakika Golleri

Maçın 90+6. dakikasında, Gaziantep FK eşitliği sağladı. Okereke, sol kanattan ceza alanına güzel bir orta yaptı ve Viana kafayla topu Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skoru 1-1 oldu.

Sonuç olarak, Gaziantep FK ve Beşiktaş arasındaki bu kritik karşılaşma, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı ve puanları paylaşmalarına neden oldu.

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