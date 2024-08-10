Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Haftada Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Açılış Maçı

2023-2024 sezonunun başlangıcında, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 47. dakikasında Antalyasporlu Djenepo, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girmeyi başardı. Ortasında Larsson, topla buluşarak şutunu çekti fakat kaleci Arda Özçimen bu şutu başarıyla kurtardı. Dönen topa Güray Vural hamle yaptı ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonucu Djenepo’nun topa elle müdahale ettiğine karar vererek bu golü iptal etti.

88. dakikada Emre Uzun’un pası ile ceza alanı yakınlarında topla buluşan Güray Vural, sert bir vuruş yaptı fakat top yine kaleci Arda Özçimen’de kaldı.

Daha sonra 84. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan yaptığı ortada, Nielsen’in kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı. Maçta farklı bir gol sesi çıkmadı ve sonuç olarak her iki takım da 1 puana razı oldu.

Sonuç

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında geride kalan bu dengeli mücadele, her iki takımın da savunma performanslarıyla ön plana çıktığını gösterdi. Futbolseverler, sezonun ilerleyen haftalarında daha fazla heyecan bekliyor.