Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Önde Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecanlı Bir İlk Yarının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşen mücadelede ilk yarı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sağ kanattan etkili bir atak geliştiren Sipay Bodrum FK'da, Fredy topu ceza sahasındaki Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda kaleci Bekaj topu oyun alanında kontrol edemedi.

29. dakikada Atakaş Hatayspor'dan bir fırsat geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Görkem Sağlam, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Calvo'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR uyarısı ile ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

36. dakikada Atakaş Hatayspor, Matondo ile ceza sahası önünden şut çekti ancak kaleci Diogo Sousa topu kontrol etti.

39. dakikada Bodrum FK'dan bir başka atak geldi. Sağ kanattan Ahmet Aslan ceza sahasına orta gönderdi ve Okita'nın yakın mesafeden şutu auta gitti.

41. dakikada Sipay Bodrum FK'nın atağında Fredy, topu ceza sahasına hareketlenen Taylan Antalyalı'ya aktardı. Antalyalı'nın kale önüne gönderdiği topa Puscas müdahale etti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarının sonunda Sipay Bodrum FK, 1-0 önde tamamladı. Gözler, ikinci yarıda iki takımın da yapacağı hamlelere çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor takımları Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Okita (sağda) ile Atakaş Hatayspor oyuncusu Selimcan Temel (solda) mücadele etti.