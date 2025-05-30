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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:47
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve final haftasında, Trabzonspor deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, sezonu üç puanla tamamladı.

Maçın Detayları

Maçın başlangıcında, 51. dakikada Hasan Yakub İlçin ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı. Ancak Trabzonspor’un atakları durmadı.

55. dakikada, Zubkov ceza sahası dışında aldığı topla kaleyi hedef aldı ve sert şutuyla maçı 1-0'a taşıdı. İki dakika sonra, 57. dakikada Zubkov'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lundstram, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı.

81. dakikada, Kaluzinski’nin pasında topla buluşan Safuri’nin sert şutu da kale direğinin yanından auta gitti. Maç, Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu Mustafa Eskihellaç (19) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu Mustafa Eskihellaç (19) rakipleri ile mücadele etti.

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