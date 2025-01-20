Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig 20. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 46. dakikasında, Visca ceza alanında Tolga Ciğerci tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Ancak 48. dakikada Banza tarafından kullanılan penaltı atışında, kaleci Nikolic etkili bir kurtarış yaptı.

61. dakikada, Malheiro ile aldığı pas sonrası, ceza alanı dışından Visca'nın attığı sert şut üst direğe çarparak auta çıktı. 65. dakikada ise Koita, rakiplerinden sıyrılıp kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya geldi, ancak topu kornere çeldi.

Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada Trabzonspor’un farkı 4'e çıkarmasıyla sonuçlandı. Nwakaeme'nin pasında Lundstram, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Sonuç olarak, Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti.