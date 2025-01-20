DOLAR
35,56 -0,11%
EURO
37 -0,18%
ALTIN
3.098,46 -0,05%
BITCOIN
3.653.782,9 1,03%

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:00
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig 20. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 46. dakikasında, Visca ceza alanında Tolga Ciğerci tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Ancak 48. dakikada Banza tarafından kullanılan penaltı atışında, kaleci Nikolic etkili bir kurtarış yaptı.

61. dakikada, Malheiro ile aldığı pas sonrası, ceza alanı dışından Visca'nın attığı sert şut üst direğe çarparak auta çıktı. 65. dakikada ise Koita, rakiplerinden sıyrılıp kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya geldi, ancak topu kornere çeldi.

Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada Trabzonspor’un farkı 4'e çıkarmasıyla sonuçlandı. Nwakaeme'nin pasında Lundstram, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Sonuç olarak, Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkin Aydın: 'Hedefimiz Her Maçta Gelişmek'
2
Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yenilgisiz İlerliyor
3
Galatasaray ve Sultan İçecek Arasında Yeni Sponsorluk Anlaşması
4
Mourinho'dan Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamalar: 'İstanbul'da Tsunami Etkisi Olur dedim!'
5
Kayserispor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor - Süper Lig 17. Hafta Maçı
6
Atom Karınca Hamza'nın Hedefi: 2028 Olimpiyatları
7
Gençlerbirliği'nden Alperen Babacan'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!