Trendyol Süper Lig'deki Erteleme Maçlarının Hakemleri Belirlendi

Erteleme Maçlarının Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de, Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmalarının hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde yapılacak olan müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
17 Eylül 2023
20.00: Galatasaray vs. Gaziantep FK - Hakem: Cihan Aydın
18 Eylül 2023
20.00: Samsunspor vs. RAMS Başakşehir - Hakem: Direnç Tonusluoğlu
19 Eylül 2023
20.00: Trabzonspor vs. Bellona Kayserispor - Hakem: Mehmet Türkmen
Bu karşılaşmalar, hakemlerin deneyimleri ile sahada adaletin sağlanmasını amaçlamakta.