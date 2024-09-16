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Trendyol Süper Lig'deki Erteleme Maçlarının Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig erteleme maçları için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:36
Trendyol Süper Lig'deki Erteleme Maçlarının Hakemleri Belirlendi

Erteleme Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de, Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmalarının hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde yapılacak olan müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

17 Eylül 2023

20.00: Galatasaray vs. Gaziantep FK - Hakem: Cihan Aydın

18 Eylül 2023

20.00: Samsunspor vs. RAMS Başakşehir - Hakem: Direnç Tonusluoğlu

19 Eylül 2023

20.00: Trabzonspor vs. Bellona Kayserispor - Hakem: Mehmet Türkmen

Bu karşılaşmalar, hakemlerin deneyimleri ile sahada adaletin sağlanmasını amaçlamakta.

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