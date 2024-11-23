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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:43
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2

Trendyol Süper Lig 13. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda ikas Eyüpspor karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın 55. dakikasında Çaykur Rizespor, Akintola'nın sağdan etkili ortasına Verasanovic'in kaydettiği gol ile berberliği sağladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar ilerledikçe, 66. dakikada Melih Kabasakal ile kazandığı pozisyonda, uzak direğe sert bir şut çekerek kaleyi yokladı. Ancak, top az farkla dışarıya çıktı.

Sonuç itibarıyla, 75. dakikada konuk ekip Çaykur Rizespor, Akintola'nın arka direğe yaptığı ortada Sowe ile öne geçti ve skoru 2-1 yaptı.

Maçın finali gerçekleşirken, Çaykur Rizespor, bu mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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