Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 2-2 Beşiktaş — Berabere Kaldılar

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta kapanış maçında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabaka karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Emre Akbaba’nın ceza sahasına yaptığı ortaya, altıpas gerisinde iyi yükselen Metehan Altunbaş’ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

53. dakikada sol taraftan Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.

57. dakikada Umut Bozok’un ceza yayı gerisi solundan sert vuruşunda top sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-1

63. dakikada Eyüpspor’da Lenny Pintor, rakip ceza sahası içinde Taylan Bulut’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba, sağ alt köşeye gönderdiği vuruşla skoru 2-1 yaptı.

69. dakikada sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan ortasında kale alanı önündeki Cengiz’in sol çaprazdan vuruşu, yakın direğe de çarpıp ağlarla buluştu. Skor 2-2 oldu.

83. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Cengiz’in vuruşunda savunmaya çarpan top havalandı. Mustafa’nın kafa vuruşunda savunmadan dönen topu Salih tamamlamak istedi; kale alanı içinde bir kez daha savunmaya çarpan top oyun alanını terk etti.

88. dakikada ceza yayının sağından kullanılan serbest vuruşta Cengiz’in vuruşu sol direkten oyun alanına döndü.

Stat, Hakemler ve Kadrolar

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Jerome Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş (Angel Quinones dk. 86), Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski (Emre Akbaba dk. 46), Taşkın İlter (Robin Yalçın dk. 86), Metehan Altunbaş (Denis Radu dk. 82), Lenny Pintor (Prince Ampem dk. 73), Umut Bozok

Eyüpspor Yedekler: Morcos Felipe, Gilbert Mendy, Charles Raux Yao, Ömer Ahmet Ceyhan, Christ Sadia

Eyüpspor Teknik Direktör: Atila Gerin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut (Gökhan Sazdağı dk. 79), Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica (Mustafa Hekimoğlu dk. 62), Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 61), Jota (Salih Uçan dk. 61), El Bilal Toure

Beşiktaş Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda

Beşiktaş Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller ve Kartlar

Goller: Umut Bozok (dk. 57), Emre Akbaba (dk. 65) (Eyüpspor); Orkun Kökçü (dk. 6), Cengiz Ünder (dk. 76) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Talha Ülvan, Gilbert Mendy (Eyüpspor); El Bilal Toure (Beşiktaş)

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 19. HAFTANIN KAPANIŞ MAÇINDA EYÜPSPOR İLE BEŞİKTAŞ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU’NDA KARŞI KARŞIYA GELİRKEN, MÜSABAKA 2-2'LİK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.