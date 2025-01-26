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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Bodrum FK'yi Deplasmanda Yendi

İstanbul temsilcisi Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:13
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Bodrum FK'yi Deplasmanda Yendi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karakartallar, maçın 49. dakikasında Sipay Bodrum FK'nın tehlikeli atağına tanıklık etti. Seferi, ceza sahasında topla buluşarak sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Bodrum FK, ceza sahası dışından bir serbest vuruş kazandı. Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta top, savunmadan döndü ve Taylan Antalyalı'nın önüne düştü. Ancak, Taylan'ın vuruşu auta gitti.

79. dakikada, Bodrum FK'nın Celal Dumanlı ile oluşturduğu atak, kale önüne doğru giden topun direğin yanından dışarı çıkmasıyla sonuçlandı.

Son dakikalarda da etkili olan Celustka, orta alanda hakim olduğu topu Dimitrov'a aktardı. Dimitrov'un sağ kanattan çektiği şut ise yine direğin yanından dışarı gitti.

Sonuç olarak, karşılaşmayı Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

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