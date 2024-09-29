Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ile Gaziantep FK'nın İlk Yarı Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, İkas Eyüpspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın İlk Yarı Özetleri

Maçın 10. dakikasında, Saiz'in arka direğe yaptığı ortada Thiam, iyi bir yükseliş gösterdi fakat kafa vuruşu yandan auta gitti.

15. dakikada, Eyüpspor öne geçti. Sağdan ceza alanına giren Midtsjo, yerden sert bir orta yaptı ve altı pas üzerinde Ahmed Kutucu gelişine vurup takımını 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada Gaziantep ekibi etkili geldi. Maxim'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Furkan Soyalp'ın tek vuruşu, savunmaya çarparak direğin dibinden kornere çıktı.

28. dakikada ise Gaziantep FK, eşitliği sağladı. Okereke'nin ara pasında Sorescu, savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi: 1-1.

42. dakikada Eyüpspor, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Saiz'in pasında hareketlenen Emre Akbaba, yere düşerek hakemi penaltı noktasını göstermeye ikna etti. 45. dakikada, Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı atışını Dioudis kurtardı, ancak hakem atışı tekrar ettirdi. 45+1. dakikada bu kez Thiam'ın penaltı vuruşu da kaleci Dioudis tarafından engellendi.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sonlandı.