Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Sivasspor İlk Yarısı 0-0 Beraberlik İle Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Anlar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, her iki takım da gol yollarında etkili olmaya çalıştı.

Aktif Oyun ve Gol Fırsatları

Karşılaşmanın 17. dakikasında Ampem'in pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis ve Moutousammy'yi çalımlayarak ceza yayının önünden çektiği şut ile kaleci Ali Şaşal Vural’ın dikkatini çekti. Ancak Ali, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan yaptığı ortada, altıpas çizgisi önünden Thiam’ın kafa vuruşu yandan auta gitti. İlk yarının sonlarına doğru, 41. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza yayı civarında bulunan Manaj, topu Bekir Turaç Böke'ye aktardı. Bekir’in pasında, ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Charisis’in vuruşu ise üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı ve her iki takımda soyunma odasına puan almak için döndü.