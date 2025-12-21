DOLAR
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa — 2 Maç Sonra Galibiyet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek iki maç sonra galip geldi; rekabette 27. zaferini aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:12
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa — 2 Maç Sonra Galibiyet

Trendyol Süper Lig: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

İki maç sonra gelen galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek iki maç sonra sahadan galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte iki takım ligde 43. kez karşılaşmış oldu. Galatasaray, rekabette 27. galibiyetini elde etti; Kasımpaşa ise geride kalan maçlarda 7 kez kazandı ve 9 karşılaşma berabere sona erdi.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon oynanan iki mücadele de 3-3 skorlarıyla sona ermişti.

