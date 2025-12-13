DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.069,08 0,08%

Trendyol Süper Lig: Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 Yendi

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti; goller Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi'den geldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:46
Trendyol Süper Lig: Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 Yendi

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaraya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Yunus Akgün’ün orta sahanın gerisinden sağ kanattaki Osimhen’e pasını aktardı. Topla birlikte ceza alanına giren Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

69. dakikada Safuri’nin sol köşeden kullandığı köşe atışında ön direkte Saric’in kafa vuruşunda Osimhen’in kafasından seken topu arka direkte bulunan Sander van de Streek’in kafayla ağlara yolladı. 1-3

76. dakikada Sara’nın sol köşeden kullandığı köşe atışında Arda Ünyay’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ballet’in yerden ortasında ceza sahasında Boli’nin şutunda top az farkla autta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane’nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Icardi’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

Stat ve Hakemler

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Kadrolar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm (Sander van de Streek dk. 46), Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Arda Ünyay dk. 67), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 74), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 67), İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün (Mauro Icardi dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller ve Kartlar

Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10), Victor Osimhen (dk. 56), Icardi (dk. 90+3) — Galatasaray; Sander van de Streek (dk. 69) — Antalyaspor

Sarı kartlar: Lautaro Giannetti (Antalyaspor), Victor Osimhen, Kazımcan Karataş (Galatasaray)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA ANTALYASPOR SAHASINDA GALATASARAY'A 4-1 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA ANTALYASPOR SAHASINDA GALATASARAY'A 4-1 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA ANTALYASPOR SAHASINDA GALATASARAY'A 4-1 MAĞLUP OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Victor Osimhen, Antalyaspor'a Karşı Trendyol Süper Lig'de 6. Golünü Attı
2
Leroy Sane, Antalyaspor'a Karşı Süper Lig'de Üst Üste 3. Golünü Attı
3
Tahkim Kurulu: Serdal Adalı'nın Hak Mahrumiyeti ve Beşiktaş'ın Para Cezası Kaldırıldı
4
Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Otopark Desteği
5
Galatasaray, Antalyaspor'a Karşı Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı
6
Mauro Icardi 90+3'te fileleri havalandırdı — Galatasaray'ın 8. golü
7
Victor Osimhen Antalyaspor Maçı'nda Cezalı Duruma Düştü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama