Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Konyaspor — Kramer 88'de Eşitledi

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı; Deian Sorescu öne geçirdi, Blaz Kramer 88'de beraberliği sağladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:44
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Konyaspor — Kramer 88'de Eşitledi

Gaziantep FK 1-1 Konyaspor — Kritik Anlar ve Sonuç

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Deian Sorescu, ilk yarı uzatmasında takımını öne geçirirken; Blaz Kramer 88. dakikada skoru eşitledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Maxim’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Darguş topu ağlara gönderdi; ancak hakem öncesinde faul kararı verdi.

61. dakikada Ogün’ün pasını alan Yusuf’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı köşeden kornere gönderdi.

62. dakikada Maxim’in kullandığı köşe vuruşunun ardından savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu’nun düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle kornere çeldi.

74. dakikada sol kanattan Enis Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşa penaltı noktası üzerinde Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

77. dakikada Bardhi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Kramer’in kafa vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

80. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası savunmadan ceza sahası dışına açılan topa Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

88. dakikada sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç’ün rakibini geçtikten sonra yerden pasında kale önünde bulunan Kramer’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat ve hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

Kadrolar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic (Luis Perez dk 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 75), Maxim (Melih Kabasakal dk. 69), Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Guilherme dk. 69), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jin-ho Jo (Yhoan Andzouana dk. 55), Berkan Kutlu, Morten Björlo, Sander Svendsen (Enis Bardhi dk. 46), Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 89), Jakson Muleka, Umut Nayır (Blaz Kramer dk. 69)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Riechedly Bazoer, Melih İbrahimoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller

Deian Sorescu (dk. 45+3) — Gaziantep FK
Blaz Kramer (dk. 88) — Konyaspor

Sarı kartlar

Gaziantep FK: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı, Maxim, Melih Kabasakal
Konyaspor: Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KONYASPOR İLE 1-1...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KONYASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KONYASPOR İLE 1-1...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart
2
Anıl Demirci: 'İçimizi acıtan puan kaybı' — Gaziantep FK 1-1 Konyaspor
3
Akhisarlı Bisikletçiler Konya Velodromu’nda: Pist Bisikleti SEM U13 Başarısı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
Cumayeri Belediye Spor 6 Madalya İle Döndü — Şehit Ali Gaffar Okkan Turnuvası
6
Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım
7
Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık" — Konyaspor 1-1 Gaziantep

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları