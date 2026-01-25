Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Konyaspor — Kramer 88'de Eşitledi

Gaziantep FK 1-1 Konyaspor — Kritik Anlar ve Sonuç
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Deian Sorescu, ilk yarı uzatmasında takımını öne geçirirken; Blaz Kramer 88. dakikada skoru eşitledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Maxim’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Darguş topu ağlara gönderdi; ancak hakem öncesinde faul kararı verdi.
61. dakikada Ogün’ün pasını alan Yusuf’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı köşeden kornere gönderdi.
62. dakikada Maxim’in kullandığı köşe vuruşunun ardından savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu’nun düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle kornere çeldi.
74. dakikada sol kanattan Enis Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşa penaltı noktası üzerinde Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
77. dakikada Bardhi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Kramer’in kafa vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
80. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası savunmadan ceza sahası dışına açılan topa Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
88. dakikada sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç’ün rakibini geçtikten sonra yerden pasında kale önünde bulunan Kramer’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat ve hakemler
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
Kadrolar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic (Luis Perez dk 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 75), Maxim (Melih Kabasakal dk. 69), Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Guilherme dk. 69), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jin-ho Jo (Yhoan Andzouana dk. 55), Berkan Kutlu, Morten Björlo, Sander Svendsen (Enis Bardhi dk. 46), Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 89), Jakson Muleka, Umut Nayır (Blaz Kramer dk. 69)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Riechedly Bazoer, Melih İbrahimoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller
Deian Sorescu (dk. 45+3) — Gaziantep FK
Blaz Kramer (dk. 88) — Konyaspor
Sarı kartlar
Gaziantep FK: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı, Maxim, Melih Kabasakal
Konyaspor: Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ
