Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor ilk 45 dakika 0-0 tamamlandı; Zuzek ve Cvancara'nın şutları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:04
Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Hesap.com Antalyaspor

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

