Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Hesap.com Antalyaspor
İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.
11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.
İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.