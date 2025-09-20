Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 1-0 ikas Eyüpspor — Tongya'nın golüyle ilk galibiyet

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 6. haftasında ikas Eyüpspor'u Tongya'nın ilk yarı golüyle 1-0 yenerek sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Tongya'nın ilk yarı golü başkent ekibine üç puanı getirdi

Gençlerbirliği 1 - 0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü Tongya ilk yarıda kaydetti. 56. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta gitti; 77. dakikada ise Kerem Demirbay'ın uzaktan çektiği sert şut az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk 5 maçında puan alamayan başkent ekibi, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Öte yandan Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Eroğlu, Süper Lig'de Samsunpor ve Gençlerbirliği'nin başında daha önce çıktığı toplam 10 maçta (9 mağlubiyet, 1 beraberlik) galibiyet elde edememişti.

