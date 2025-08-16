Trendyol Süper Lig: Göztepe 0-0 Fenerbahçe — Talisca'nın Penaltısı Lis'te Kaldı

Trendyol Süper Lig: Göztepe 0-0 Fenerbahçe

Şanslar çok, gol yok — Kritik penaltı kurtarıldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşma Göztepe ile Fenerbahçe arasında golsüz beraberlikle tamamlandı. Maç boyunca her iki takım da önemli pozisyonlar buldu ancak skoru değiştirecek gol gelmedi.

51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çizgisi önünde Juan'dan aldığı topu ceza sahasına taşıyan Janderson'un şutunu Fenerbahçe savunması kornere gönderdi.

58. dakikada yine Göztepe atağında, Janderson'un kafasıyla aşırttığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Juan, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı; takım arkadaşlarına bıraktığı topu Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı.

67. dakikada Göztepe'de ceza saha sol önünden kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın direkten dönen şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

69. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan ilerleyen Brown, iki rakibini geçip ceza sahası sağ önünden vurdu; meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.

75. dakikada Szymansk'nin ceza sahası sol tarafından ortasında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu direğin üzerinden auta gitti ve Fenerbahçe gole çok yaklaştı.

90. dakikada Göztepe müdahalesi sonrası yerde kalan Cenk Tosun pozisyonunda hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Talisca'nın vuruşunu kaleci Lis soluna uzanarak kurtardı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Maç, her iki takımın da skor üretmekte zorlandığı, kalecilerin ve savunmaların öne çıktığı bir mücadele olarak kayıtlara geçti.