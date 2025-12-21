Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-0 Samsunspor — Arda Okan Kurtulan İki Golle

Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-0 Samsunspor

Maçın özeti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe, konuk ettiği Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen ev sahibi takımda Arda Okan Kurtulan skorer isim oldu.

Goller: Arda Okan Kurtulan (dk. 23 ve 68) (Göztepe)

Maçtan dakikalar

46. dakikada Taha Altıkardeş’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu’na gönderdi. Efkan Bekiroğlu’nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül’ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç’ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğinden yanından dışarı çıktı.

68. dakikada ev sahibinde Juan orta sahadan kapıp getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulana aktardı. Arda Okan Kurtulan’ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler ve kadrolar

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut

Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Ibrahim Sabra dk. 81), Cherni, Rhaldney (Tibet Durakçay dk. 90), Anthony Dennis, Efkan Bekiroğlu (Furkan Bayır dk. 88), Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Ogün Bayrak, Salem Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Polat Yaldır dk. 61), Toni Borevkovic, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Antoine Makoumbou, Eyüp Aydın (Anthony Musaba dk. 73), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 88), Soner Gönül (Logi Tomasson dk. 61), Emre Kılınç (Yunus Emre Çift dk. 88), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Tahsin Bülbül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kartlar: Soner Gül, Rick Van Drongelen (Samsunspor), Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

