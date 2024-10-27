Trendyol Süper Lig Haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'u Geçti

Trendyol Süper Lig 10. Haftasında Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Onvo Antalyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Antalyaspor, önemli bir üç puan elde etti.

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Maçın 53. dakikasında, Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği bir atakta Augusto, ceza sahasına girerek arka direğe doğru bir pas gönderdi. Ancak Veysel Sarı, topu son anda uzaklaştırarak önemli bir tehlikeyi önledi.

62. dakikada, Antalyaspor eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta, Larsson'un pasının ardından Djenepo, ceza sahası çaprazında topu buldu ve vuruşunu yaparak durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada konuk ekip öne geçti. Merkezden gelen bir atakta Larsson, savunmanın arkasına sarkan Gaich'e pas verdi. Gaich, ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-2'ye taşıdı.

Maç, Onvo Antalyaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.