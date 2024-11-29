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Gazi Yarı Maratonu: 1 Aralık'ta 1115 Sporcu Start Alacak

Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta 24 ülkeden 1115 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. 21K ve 10K koşuları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:54
Gazi Yarı Maratonu: 1 Aralık'ta 1115 Sporcu Start Alacak

Gazi Yarı Maratonu 1 Aralık'ta Koşulacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu yılki organizasyon önemli bir katılımla dikkat çekiyor.

Katılımcılar ve Yarış Programı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 olmak üzere toplamda 1115 sporcu yarışacak. Katılımcılar, yarı maratonda madalya için mücadele edecekler.

Yarış programına göre, 21 kilometrelik yarı maraton 1 Aralık Pazar günü 09.30'da başlayacak. Aynı gün, 10 kilometrelik yol koşusu ise 09.45'te gerçekleştirilecek.

Gaziantep'li ve uluslararası atletlerin karşılaşacağı bu etkinlik, spor tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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