Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 23:45
Trendyol Süper Lig'in İlk Haftasında Heyecan Doruktaydı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maç, Antalyaspor'un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın ilk yarısı her iki tarafın da net fırsatlar yaratmasıyla geçerken, 49. dakikada Winck ile Antalyaspor öne geçme fırsatını yakaladı. Ancak, VAR incelemesi sonucu golün elle oynama nedeniyle geçersiz sayılması, ev sahibi ekip için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

71. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı etkili şutla kaleci Abdullah Yiğiter'i zorladı ancak topu çıkarmayı başardı.

81. dakikada Antalyaspor'da Cvancara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topu Storm kontrollü bir vuruşla kaleye göndermeye çalıştı ancak Kasımpaşa kalecisi Gianniotis bu pozisyonda da gole izin vermedi.

Ancak, sahasında galip gelen Akdeniz ekibi, toplamda 2-1'lik skorla sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırmayı başardı.

Sonuç

Antalyaspor, sezonun ilk maçında gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etti. Bu galibiyet, takımın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

