Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor 0-0 Galatasaray (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında ikas Eyüpspor ile Galatasaray ilk yarıyı 0-0 tamamladı; ataklar ve kaleci müdahaleleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:58
İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

4. dakika: Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.

24. dakika: Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

41. dakika: Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakika: Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.

45+1. dakika: Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

