Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor 0-0 Göztepe (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe ilk yarıyı 0-0 tamamladı; Felipe, Efkan Bekiroğlu, Draguş, Thiam ve Allan önemli ataklar üretti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:54
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk yarı özeti

31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nın uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu; kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

