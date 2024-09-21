Trendyol Süper Lig'in İkonik Derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray Derbi Karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, futbolseverlerin merakla beklediği derbi mücadelesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek. İşte bu önemli karşılaşmanın detayları:

Stat ve Hakemler

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Takım Kadroları

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Her iki takımın da sahaya çıkacağı bu derbi, taraftarlar için heyecan dolu anlar yaşatması bekleniyor.