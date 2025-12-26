DOLAR
Trendyol Süper Lig Kart İstatistikleri: İlk Yarıda 714 Kart

Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftasında hakemler 676 sarı, 38 kırmızı olmak üzere toplam 714 kart gösterdi; Gaziantep FK en çok kart gören takım oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:52
Trendyol Süper Lig Kart İstatistikleri: İlk Yarıda 714 Kart

Trendyol Süper Lig İlk Yarı Kart İstatistikleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan verilere göre, Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftasında hakemler 676 sarı ve 38 kırmızı kart olmak üzere toplam 714 kez kartına başvurdu. Ligin ilk yarısına ilişkin bu veriler, takım ve oyuncu bazlı kart dağılımını ortaya koydu.

Takımların durumu

Süper Lig'in ilk yarısının en hırçın takımı Gaziantep FK oldu. Antep takımına geride kalan haftalarda 50 sarı ve 3 kırmızı kart gösterildi. Gaziantep FK'yi, 46 sarı ve 1 kırmızı olmak üzere toplam 47 kartla Çaykur Rizespor takip etti. Öte yandan en az sarı kartı gören takım Trabzonspor oldu (28 sarı). Galatasaray ve Gençlerbirliği ise 30 ile en az sarı kart gören takımlar arasında yer aldı.

Kırmızı kartlarda ekip dağılımı

Ligde kırmızı kartla en fazla cezalandırılan ekip Gençlerbirliği oldu; Ankara ekibi 5 kırmızı kart aldı. Bunu Göztepe (4) izlerken, Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir 3 kırmızı kartla cezalandırıldı. Alanyaspor ve Eyüpspor ise ligin ilk yarısında kırmızı kart görmedi.

Bireysel istatistikler

Süper Lig'de bu sezon en fazla kırmızı kart gören futbolcular Orkun Kökçü (Beşiktaş) ile Thalisson (Gençlerbirliği) oldu. Orkun, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarda direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Thalisson ise Galatasaray ve Konyaspor maçlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı kart istatistiklerinde ise Emirhan Topçu (Beşiktaş) 7 sarı kartla zirvede yer aldı. Topçu'yu 6'şar sarı kartla Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Show (Kocaelispor) ve Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) takip etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

