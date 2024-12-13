Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ve Eyüpspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Eyüpspor İlk Yarıda Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın 24. dakikasında, Emre Akbaba ile verkaç yapan Thiam, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu uzak köşeden auta gönderdi.

28. dakikada ise orta sahada topu kontrol eden Winck, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlağı yandan dışarı atarak büyük bir fırsattan yararlanamadı.

38. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Fall, yerden yaptığı vuruşla kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı; ancak kaleci, topu ayaklarıyla kornere çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısı, iki ekip arasındaki çekişmeli anlara sahne olmasına rağmen, golsüz eşitlikle sonuçlandı.