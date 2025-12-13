Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Alanyaspor — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Alanyaspor (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan mücadelede Kayserispor ile Alanyaspor ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takım da gol pozisyonları üretti ancak skoru değiştiremedi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakika: Ön alanda yapılan baskı sonrası kazanılan topta Duarte, ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakika: Topla buluşan Ogundu pasını Hagi’nin koşu yoluna bıraktı. Hagi’nin ceza sahası içi sağından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
42. dakika: Cardoso, yay üzerinden topu müsait pozisyondaki Tuci’ye gönderdi. Tuci’nin ceza sahası solundan yaptığı vuruş Alanyaspor savunmasına takıldı. Devamında Benes’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.
Hakemler ve Kadrolar
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Dorukhan, Mane, Tuci, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arif, Arda, Nurettin, Talha
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi, Ui-Jo, Ogundu
Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Mounie, Güven, Meschack, Janvier, Baran, İbrahim, Maestro
Teknik Direktör: Joao Pereira
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA KAYSERİSPOR, EVİNDE ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 0-0 BERABERLİKTE TAMAMLANDI.