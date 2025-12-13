DOLAR
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Alanyaspor — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig 16. hafta: Kayserispor ile Alanyaspor ilk yarıyı 0-0 tamamladı; Bilal ve direk kritik atakları engelledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:09
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Alanyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan mücadelede Kayserispor ile Alanyaspor ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takım da gol pozisyonları üretti ancak skoru değiştiremedi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakika: Ön alanda yapılan baskı sonrası kazanılan topta Duarte, ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakika: Topla buluşan Ogundu pasını Hagi’nin koşu yoluna bıraktı. Hagi’nin ceza sahası içi sağından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

42. dakika: Cardoso, yay üzerinden topu müsait pozisyondaki Tuci’ye gönderdi. Tuci’nin ceza sahası solundan yaptığı vuruş Alanyaspor savunmasına takıldı. Devamında Benes’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Dorukhan, Mane, Tuci, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arif, Arda, Nurettin, Talha

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi, Ui-Jo, Ogundu

Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Mounie, Güven, Meschack, Janvier, Baran, İbrahim, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA KAYSERİSPOR, EVİNDE ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 0-0 BERABERLİKTE TAMAMLANDI.

