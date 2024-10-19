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Trendyol Süper Lig: Kayserispor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Kayserispor ve Gaziantep FK 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:42
Trendyol Süper Lig: Kayserispor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 9. Hafta Maç Raporu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında gerçekleşen karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçın Gelişmeleri

Karşılaşmanın 57. dakikasında Kayserispor, Nazon'un topuk pasıyla Cardoso'nun ceza sahasında yaptığı vuruşla eşitliği sağladı. Başlangıçta yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı bu pozisyonda, VAR incelemesi sonrası hakem, gol kararını verdi.

Maçın 83. dakikasında, Kayserisporlu Bourabia, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte bulunan Mane ise kafa vuruşunu yaparak topu yandan auta gönderdi.

Geriye kalan dakikalarda 89. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşu yan direğe çarparak dışarı gitti.

Sonuç olarak Karşılaşma, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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