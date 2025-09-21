Trendyol Süper Lig: Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Kocaelispor-Çaykur Rizespor ilk yarısı VAR ve penaltı kararıyla 1-1 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:20
İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kocaelispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçta erken ataklar, kritik kurtarışlar ve VAR müdahalesi dikkat çekti.

9. dakika: Sol kanattan Show'un ortasında, ceza sahası içinde savunmanın arkasına hareketlenen Petkovic topa dokundu; meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakika: Savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olawoyin'in şutu üstten dışarı gitti.

14. dakika: Keita'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün şutunu kaleci Fofana köşeye çeldi.

45. dakika: Churlinov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Smolcic iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı; top üstten dışarı çıktı.

45+1. dakika: Çaykur Rizespor Sowe'un pasıyla öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutu ağlarla buluştu: 0-1.

45+8. dakika: VAR uyarısı sonrası kenarda pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, Dijksteel'in şutunda ceza sahasındaki Hojer'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi.

45+13. dakika: Penaltıyı kullanan Petkovic topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

İlk yarı böylece 1-1 tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor A.Ş, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor taraftarları, tribünden takımını destekledi.

