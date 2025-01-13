Trendyol Süper Lig: Konyaspor ve Fenerbahçe Beraberlikte Buluştu

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesinin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:17
Trendyol Süper Lig: Konyaspor ve Fenerbahçe Beraberlikte Buluştu

Trendyol Süper Lig 19. Hafta Maçı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlanırken, heyecan dolu anlar yaşandı.

Maçın Önemli Anları

Konyaspor, maça hızlı bir başlangıç yaparak 26. saniyede 1-0 öne geçti. Kramer'in baskısıyla topu kaparak ceza sahasına giren Pedrinho, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

6. dakikada Konyaspor'un orta sahadaki etkili oyuncusu Kramer, ceza sahasına kadar giderek sert bir şut çekti fakat kaleci Livakovic topu kurtarmayı başardı.

Fenerbahçe, 14. dakikada skoru eşitledi. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, Mert Müldür iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu yaparak topu ağlara yolladı.

27. dakikada Dzeko'nun vuruşu kaleci Slowik'te kaldı ve tehlike atlatıldı.

İlk yarının sonlarına gelirken, 45. dakikada Konyaspor durumu eşitledi. Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada, Kramer kafa vuruşuyla topu tekrar ağlarla buluşturdu.

Bu gollerin ardından karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

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