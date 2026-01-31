Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Laçi’nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

7. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağdan ortasında, Harit’in arka direkte çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

9. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov’un yerde kalması üzerine hakem Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Arslan, Taylan Antalyalı’ya da direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Yiğit Arslan, pozisyonu izleyerek faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

19. dakikada Olawoyin’den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov’a verdi. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat’ın sağından filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Hojer’in sol çaprazdan yaptığı ortada Opoku’nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Taha Şahin’in sert şutunda, Duarte’ye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Onur Ergün, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Nuno Da Costa, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı, Mihaila, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Yahia Fofana, Emir Ortakaya, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Bayram Berk Çapoğlu, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller

Shomurodov (dk. 19) (Başakşehir), Taha Şahin (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)

