Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 2-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı; goller Shomurodov, Bertuğ, Taha Şahin ve Mihaila'dan geldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:26
Trendyol Süper Lig 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Onur’un ceza sahasına ortasında Selke kafayla indirdiği topu alan Harit’in sağ tarafa yerden pasında Fayzullayev’in sert şutunda kaleci Erdem, gole izin vermedi.

60. dakikada rakip sahada topla ilerleyen Laçi, Sowe ile yaptığı duvar pasının ardından ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Laçi’nin uzun pasını kontrol eden Mihaila, sol çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Kaluzinski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Bertuğ Yıldırım, ceza sahası içinde iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat ve Hakem

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kadrolar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 79), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Jakub Kaluzinski dk. 73), Fayzullayev (Nuno Da Costa dk. 63), Shomurodov, Harit (Ivan Brnic dk. 73), Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 63)

Yedekler: Doğan Alemdar, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Onur Ergün

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 86), Mihaila (Mithat Pala dk. 73), Olawoyin (Emrecan Bulut dk. 86), Zeqiri (Mebude dk. 79), Ali Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Yahia Fofana, Emir Ortakaya, Bayram Berk Çapoğlu, Halil Dervişoğlu, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller ve Kartlar

Goller: Shomurodov (dk. 19), Bertuğ Yıldırım (dk. 74) (Başakşehir), Taha Şahin (dk. 45+1), Mihaila (dk. 68) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Opoku (Başakşehir)

