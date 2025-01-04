Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'a konuk olduğu maçta ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İlk Yarının Önemli Anları

Mücadelenin 25. dakikasında, Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek, yerden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Deniz Eren Dönmezer, penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada, Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşu, kaleciden döndü. Fakat, bu atak Başakşehir’i durdurmaya yetmedi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında, RAMS Başakşehir öne geçti. Kemen'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu.

Bu gol, ilk yarının sonuna kadar geçerli oldu ve RAMS Başakşehir, Adana Demirspor karşısında 1-0'lık avantajla soyunma odasına girdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile RAMS Başakşehir, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı (sağda) RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (solda) karşılaşma öncesi basın mensuplarına poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile RAMS Başakşehir, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı (sağda) RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (solda) karşılaşma öncesi basın mensuplarına poz verdi.