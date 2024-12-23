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Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:03
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Dikkat Çeken Maç

Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir'in karşı karşıya geldiği mücadelede Trendyol Süper Lig heyecanı dinmek bilmedi. Maçın sonunda her iki takım da kalelere 2 gol atarak 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı.

İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar

Maçın 46. dakikasında, Berat Özdemir'in arka direğe attığı pas ile hareketlenen Piatek, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Gianniotis'i zor durumda bıraktı; ancak kaleci, topu ayaklarıyla çıkardı.

İkinci Yarıda Denge Geldi

52. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde, Piatek'in kafa vuruşunu yine Gianniotis çeldi. Piatek, dönen topa bir kez daha müdahale etmesine rağmen sonuç alamadı.

68. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in yerden sert vuruşuyla eşitliği sağladı. Gökhan Gül'ün şutu, kalecinin sağından ağlarla buluştu ve maç 2-2 oldu.

Son Dakikalar Gergin Geçti

Maçın ilerleyen dakikalarında Piatek tekrar kaleci Gianniotis ile karşı karşıya geldi, ancak top üstten kornere çıktı. 74. dakikada Hamza Güreler'in ıskaladığı topu Piatek kontrol etti fakat vuruşu az farkla dışarı gitti. Son olarak, 84. dakikada Da Costa’nın aşırtma vuruşu kaleci Muhammed Şengezer tarafından kurtarıldı.

Böylelikle 2-2 sona eren mücadelede her iki takım da birer puanın sahibi oldu. Bu sonuçla ligdeki durumlar daha da karmaşıklaşırken, futbolseverler gözlerini sonraki maçlara çevirdi.

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