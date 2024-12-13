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Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor İlk Yarı Sonucu 0-0

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor, ilk yarıda 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:29
Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor İlk Yarı Sonucu 0-0

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor maçı, ilk yarı sonucunda 0-0 berabere tamamlandı.

İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

Maçın 26. dakikasında Gökdeniz Bayrakdar, ceza sahasına girerek kaleyi yokladı ancak vuruşu Ali Şaşal Vural tarafından başarıyla tek yumrukla karşılandı. Yarım saat geçtikten sonra Mohammed, ceza alanı önünden şut çekti fakat top, yandan auta gitti.

İlk yarının sonucunda hiçbir takımın gol bulamaması, maçın ilerleyen bölümlerinde daha fazla heyecan yaşanacağı sinyalini veriyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK oyuncuları sahaya "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" yazılı pankart ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK oyuncuları sahaya "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" yazılı pankart ile çıktı.

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